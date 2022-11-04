В Україні судитимуть ухилянтів від мобілізації з Києва, Полтави та Одеси: що відомо

На Львівщині судитимуть ще трьох ухилянтів від мобілізації: 42-річного киянина, 40-річного мешканця Полтавщини та 37-річного одесита. Максимальне покарання, передбачене законом, до двох років позбавлення волі.

Як повідомили в поліції, усі три чоловіки намагалися втекти за кордон через пункт пропуску "Краківець" з підробленими документами.

Ухилянти самостійно підробили посвідчення військовозобов’язаного, внісши до них недостовірні відомості щодо визнання непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Досудові розслідування завершені. Обвинувальні акти скеровані на розгляд суду.

Нагадаємо, що в Україні введено воєнний стан та розпочато мобілізацію до Збройних Сил України. Встановлені обмеження щодо виїзду за межі країни чоловіків віком від 18 до 60 років.

Мобілізація також проходитиме і 2023 року для забезпечення не тільки оборони, а і для наступу. Начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки розповів, як вона відбуватиметься.

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