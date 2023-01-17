В Україні судитимуть "вагнерівця" – йому загрожує 12 років ув'язнення

В Україні під суд піде взятий у полон "вагнерівець".

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо учасника ПВК "Вагнер". Він потрапив у полон до українських військових у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, затриманий, відбуваючи покарання у виправній колонії № 4 у сел. Островське Костромської області РФ за викрадення автомобіля, добровільно прийняв пропозицію організатора ПВК "Вагнер" вступити до її лав.

"За участь у бойових діях на території України та вчинення злочинів організатор пропонував в’язням грошову винагороду 100 000 російських рублів на місяць та додатково 100 000 російських рублів після закінчення 6 місячного контракту. Крім того всім ув’язненим, які вступлять до ПВК "Вагнер", після закінчення терміну контракту обіцяли повне помилування і так званий "чистий лист", - йдеться у повідомленні.

Затриманий був направлений на навчання до Луганської області. Воно проходило в одній з розграбованих місцевих лікарень. Сили оборони України взяли його в полон у грудні 2022 року під час боїв у Донецькій області.

Нагадаємо, у СБУ викрили прихильницю "руского міра", яка була посадовицею їхньої ж науково-дослідної установи.

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