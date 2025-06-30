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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1365
Час на прочитання
2 хв

В Україні судитимуть скандального забудовника Войцеховського: що про нього відомо

Забудовник обдурив тисячі сімей і втік до Іспанії, проте сховатися від українського правосуддя йому не вдалося.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
В Україні судитимуть скандального забудовника Войцеховського

В Україні судитимуть скандального забудовника Войцеховського

В Україні судитимуть відомого забудовника, який обдурив понад 10 тисяч інвесторів у 42 новобудовах Києва.

Про це передають джерела ТСН.ua у поліції Києва.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування цієї справи.

За словами правоохоронців, скандальний забудовник організував будівництво десятків житлових комплексів у Києві. Проте передбачені законом дозвільні документи він так і не отримав. Крім того, саме будівництво велося з порушенням будівельних норм.

Для реалізації злочинної діяльності він створив розгалужену мережу підконтрольних підприємств. Отримані від інвесторів кошти використовувалися не за призначенням, що призвело до багатомільйонних збитків та відсутності у власників квартир належних правовстановлюючих документів, зазначили у поліції.

Правоохоронці не називають ім’я фігуранта, але, як повідомляють джерела ТСН.ua, йдеться про Анатолія Войцеховського.

Хто такий Анатолій Войцеховський

Анатолій Войцеховський почав свою діяльність у сфері житлового будівництва ще на початку 2000-х років

Він ошукав інвесторів із сорока двох новобудов Києва.

«Є випадки, коли люди купували квартиру на 18 поверсі, а взагалі там будувалося 12. І згідно з проєктною документацією, і те, що було збудовано, тобто люди купували повітря», — розповідала Кристина Ненно, громадська активістка, експертка у сфері ЖКГ.

Після своїх «схем» забудовник утік за кордон. У березні ві був екстрадований з Іспанії до України — тепер йому загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Войцеховського ПРИМУСОВО доправили до України з Іспанії! Як забудовник-утікач знову опинився в СІЗО?

Детальніше про «будівельну піраміду» Войцеховського читайте у цій статті або дивіться нижче на відео.

Дата публікації
Кількість переглядів
1365
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