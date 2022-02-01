В Україні суттєво погіршилася ситуація з COVID-19 і майже всі області стали "помаранчевими": оновлено карантинні зоні

Київ нині у "помаранчевій" зоні.
В Україні станом на 1 лютого через погіршення ситуації з COVID-19 збільшилася кількість "помаранчевих" зон, якій відповідають 18 областей та Київ. Також два регіони є "червоними" і три - "жовтими".
Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.
"Помаранчевими" нині є місто Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.
В Івано-Франківській та Рівненській областях діє "червона" зона. Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська та Полтавська області перебувають у "жовтій" зоні.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, станом на ранок 1 лютого в Україні виявили 30 768 нових випадків COVID-19. Через ускладнення хвороби померли 192 людини.
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