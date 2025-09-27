В Україні сина лежачого 82-річного батька відправили на полігон - що було далі

Батько Володимира Маліцького / © Hromadske.ua

Чоловіка мобілізували до війська, залишивши його лежачого батька з інвалідністю без догляду, а сусіди почали розпродавати худобу — про ситуацію стало відомо після висвітлення у ЗМІ.

Про це сам чоловік повідомив hromadske.

«Мені дали відпустку до 10 днів, щоб я доніс всі необхідні документи у військову частину для звільнення з армії», — розповів Маліцький.

Він поділився своєю версією подій, що передували його мобілізації 18 вересня, коли паралізований батько залишився один удома.

За словами чоловіка, попередня відстрочка у нього була дійсна до 6 серпня і регулярно поновлювалася на підставі догляду за людиною з інвалідністю першої групи А. В Маліцьких немає інших родичів, адже його матір померла багато років тому.

«5 чи 6 серпня я пішов у Пенсійний фонд по довідку, що отримую допомогу по догляду за батьком. Мені пояснили, що зараз великий наплив документів — як від пенсіонерів, так і від матерів з дітьми й людей з інвалідністю — через реорганізацію управління соцзахисту (з 1 липня адміністрування соціальних виплат перейшло від структур Мінсоцполітики до Пенсійного фонду — ред.). Тому сказали прийти по довідку орієнтовно 15 вересня. Але і 15 вересня вона не була готова. А вже 17 вересня мені прийшла повістка», — пояснив він.

Не маючи на руках довідки з Пенсійного фонду, чоловік звернувся до старости села, який видав альтернативний документ, що підтверджував його проживання з батьком, який потребує постійного догляду.

«З тією довідкою, а також з документами про інвалідність першої А групи у батька, я пішов у ТЦК. Вони подивилися документи і сказали зачекати в коридорі в.о. начальника ТЦК. За хвилин 20 підійшла дівчина і попросила скласти психологічні тести на двісті питань і ще запитала, чи маю я водійське посвідчення. Я дуже здивувався, до чого тут взагалі посвідчення?

Далі вона сказала, що начальник зараз перебуває в іншій будівлі, де проходять ВЛК, і що треба їхати до нього туди. Я був певен, що мене не везуть проходити ВЛК, бо я його вже недавно, у червні, проходив. Мене і ще троє осіб повезли туди, а там одразу повели на другий поверх і там закрили», — уточнив Маліцький.

Телефон і паспорт чоловіка забрали на прохідній ТЦК, проте ввечері йому дозволили зателефонувати зі службового телефону старости села і повідомити про мобілізацію, а також дати інструкції, де заховані ключі від хати, бо сусіди не могли потрапити до будинку.

Увечері староста приїхав до ТЦК, щоб пояснити ситуацію з батьком, але його не слухали. Наступного дня Володимира вже відправили на навчальний полігон.

«Там, побачивши всі мої документи, дуже здивувалися, чому мене сюди привезли. Взагалі хочу подякувати керівництву військової частини за гуманне ставлення до моєї ситуації. А також всім сусідам, старості за небайдужість і що доглядали за моїм батьком і господарством. І подяка журналістам, які висвітлили цю ситуацію, бо без резонансу не знаю, чи б щось допомогло», — додав чоловік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 1 липня в Україні продовжують діяти обмеження для окремих категорій громадян, яких не мобілізують навіть у період воєнного стану.