В Україні та Молдові викрито масштабну злочинну групу, що наживалася на військових та волонтерах

Учасники злочинного угруповання розміщували оголошення про продаж автомобілів та дронів для ЗСУ, збираючи передоплату і зникаючи.

Правоохоронці України та Молдови викрили велике злочинне угрупування, яке шахрайським шляхом наживалося на військових, їхніх сім'ях і волонтерах.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Злочинне угруповання, що складалося з мешканців Одеської області, діяло на території Молдови та України з 2023 по 2024 рік. Після початку війни учасники угруповання переїхали до Молдови, де продовжили свою діяльність.

Шахраї розміщували оголошення на платформах OLX, Bon.Ua та Avto-Ria, пропонуючи на продаж автомобілі та дрони для ЗСУ. Потенційним покупцям вони просили передоплату на карту, після чого зникали. В отримані гроші зловмисники інвестували в елітні автомобілі та золото.

Встановлено 67 випадків шахрайства з сумою збитків близько 46 мільйонів гривень. Наразі виявлено щонайменше 27 учасників угруповання, більшість з яких перебувають у Молдові. У Молдові затримано дев’ять українців, восьми з яких обрано запобіжний захід у вигляді арешту без можливості внесення застави.

Під час обшуків у Молдові вилучено 61 тисячу доларів, 20 елітних автомобілів, близько 5 кг золота, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. В Україні проведено 13 обшуків, під час яких вилучено три автомобілі, мобільні телефони, банківські картки і чорнові записи.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань проводить перевірку щодо причетності правоохоронців Львівської області до незаконного перевезення 300 кг гашишу до Польщі.

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