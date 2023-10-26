В Україні телебачення поступилося телеграм-каналам: нове опитування показало, чи довіряють українці ЗМІ

В Україні телебачення припинило домінувати, на зміну йому прийшли інтернет-джерела. 44% громадян зараз читають новини з телеграм-каналів.

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

Як зазначається, 44% опитаних громадян в Україні отримують новини переважно з телеграм-каналів, 43% громадян - з телебачення, але це стосується більш старшого покоління.

36% респондентів дивляться YouTube-канали, 34% - читають інтернет-видання.

“Інші опитування КМІС показують, що серед тих же телеграм-каналів немає однозначних лідерів, а респонденти називають сотні чи тисячі різних каналів. Водночас серед респондентів є запит на швидкий і лаконічний формат викладення інформації (з короткими текстами чи відео). Водночас українським ЗМІ довіряють 49% респондентів, не довіряють - 43%”, - розповіли у КМІС.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням, лише 5% українців планують їхати з України на холодний період, натомість усі інші, які збираються перезимувати в Україні, здебільшого не мають ні електрогенераторів, ні акумуляторів.