В Україні тепер можна одночасно оформити ID-картку і закордонний паспорт

Від 23 травня в Україні запрацювала послуга спрощеного оформлення документів.
В Україні запрацювала послуга одночасного оформлення ID-картки і закордонного паспорта.
Про це повідомляє МВС України.
Підстави для отримання послуги є оформлення ID-картки вперше в 14 років та в подальшому у разі втрати документів або їх обміну у зв‘язку із зміною персональних даних.
Вартість послуги спрощеного оформлення документів становить 1105 грн (за стандартний термін виготовлення документів протягом 20 робочих днів) і 1583 грн (за термінове оформлення протягом 7 робочих днів).
Якщо ID-картку в 14 років оформляють вперше, то сплачується лише послуга оформлення закордонного паспорта.
Нагадаємо, в ДМС роз'яснили, як отримати закордонний паспорт в іншому місті, у якого закінчується термін дії.
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