В Україні тестують балістику, здатну вразити Москву і Петербург
Балістична ракета ФП-9, яку розробляє компанія Fire Point, має бойову частину 800-850 кг та дальність польоту 800-850 км.
В Україні у лютому планують завершити тестування балістичних ракет, здатних вражати цілі у російських містах Москві та Санкт-Петербурзі.
Про це повідомив один з керівників компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв’ю DW.
За його словами, завдавати ударів по столиці держави-агресорки крилатими ракетами чи безпілотниками дуже складно, оскільки для цього потрібно подолати три контури російської ППО та уникнути перехоплення гвинтокрилами.
«Ні крилаті ракети, ні безпілотники у якомусь великому відсотку, який може завдати значне ураження Москві або її інфраструктурі, не долетять. Тому єдина надія на балістику з великою швидкістю влучання у ціль — понад 1200 метрів на секунду», — пояснив Штілерман.
Він наголосив, що балістична ракета ФП-9, яку розробляє компанія Fire Point, має бойову частину 800-850 кг та дальність польоту 800-850 км.
«Вісімсот кілометрів — це Москва і навіть Пітер», — натякнув один з керівників української збройової компанії.
Денис Штілерман зауважив, що тестування цієї ракети могли бути проведені ще до нового року, але виникла затримка через організаційні проблеми.
«Сподіваюсь, що у лютому ми завершимо всі тестування, які необхідні для кодифікування [тобто присвоєння номенклатурного номера НАТО, який необхідний для допуску зброї до експлуатації та офіційних закупівель Міноборони — ТСН.ua]», — повідомив він.
Один з керівників компанії Fire Point зазначив, що темпи створення української балістичної ракети досить швидкі, оскільки навіть країни з великим досвідом та потужною ракетною програмою витрачали на це десятки років.
Нагадаємо, українська компанія «Акватехнік», яка працює над створенням важкого безекіпажного підводного апарата «Марічка», оприлюднила частину технічних параметрів нової зброї.