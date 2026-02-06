ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
980
Час на прочитання
2 хв

В Україні тестують балістику, здатну вразити Москву і Петербург

Балістична ракета ФП-9, яку розробляє компанія Fire Point, має бойову частину 800-850 кг та дальність польоту 800-850 км.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

В Україні у лютому планують завершити тестування балістичних ракет, здатних вражати цілі у російських містах Москві та Санкт-Петербурзі.

Про це повідомив один з керівників компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв’ю DW.

За його словами, завдавати ударів по столиці держави-агресорки крилатими ракетами чи безпілотниками дуже складно, оскільки для цього потрібно подолати три контури російської ППО та уникнути перехоплення гвинтокрилами.

«Ні крилаті ракети, ні безпілотники у якомусь великому відсотку, який може завдати значне ураження Москві або її інфраструктурі, не долетять. Тому єдина надія на балістику з великою швидкістю влучання у ціль — понад 1200 метрів на секунду», — пояснив Штілерман.

Він наголосив, що балістична ракета ФП-9, яку розробляє компанія Fire Point, має бойову частину 800-850 кг та дальність польоту 800-850 км.

«Вісімсот кілометрів — це Москва і навіть Пітер», — натякнув один з керівників української збройової компанії.

Денис Штілерман зауважив, що тестування цієї ракети могли бути проведені ще до нового року, але виникла затримка через організаційні проблеми.

«Сподіваюсь, що у лютому ми завершимо всі тестування, які необхідні для кодифікування [тобто присвоєння номенклатурного номера НАТО, який необхідний для допуску зброї до експлуатації та офіційних закупівель Міноборони — ТСН.ua]», — повідомив він.

Один з керівників компанії Fire Point зазначив, що темпи створення української балістичної ракети досить швидкі, оскільки навіть країни з великим досвідом та потужною ракетною програмою витрачали на це десятки років.

Нагадаємо, українська компанія «Акватехнік», яка працює над створенням важкого безекіпажного підводного апарата «Марічка», оприлюднила частину технічних параметрів нової зброї.

Дата публікації
Кількість переглядів
980
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie