В Україні тестують балістику, здатну вразити Москву і Петербург

Атака на Росію / © ТСН.ua

Реклама

В Україні у лютому планують завершити тестування балістичних ракет, здатних вражати цілі у російських містах Москві та Санкт-Петербурзі.

Про це повідомив один з керівників компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв’ю DW.

За його словами, завдавати ударів по столиці держави-агресорки крилатими ракетами чи безпілотниками дуже складно, оскільки для цього потрібно подолати три контури російської ППО та уникнути перехоплення гвинтокрилами.

Реклама

«Ні крилаті ракети, ні безпілотники у якомусь великому відсотку, який може завдати значне ураження Москві або її інфраструктурі, не долетять. Тому єдина надія на балістику з великою швидкістю влучання у ціль — понад 1200 метрів на секунду», — пояснив Штілерман.

Він наголосив, що балістична ракета ФП-9, яку розробляє компанія Fire Point, має бойову частину 800-850 кг та дальність польоту 800-850 км.

«Вісімсот кілометрів — це Москва і навіть Пітер», — натякнув один з керівників української збройової компанії.

Денис Штілерман зауважив, що тестування цієї ракети могли бути проведені ще до нового року, але виникла затримка через організаційні проблеми.

Реклама

«Сподіваюсь, що у лютому ми завершимо всі тестування, які необхідні для кодифікування [тобто присвоєння номенклатурного номера НАТО, який необхідний для допуску зброї до експлуатації та офіційних закупівель Міноборони — ТСН.ua]», — повідомив він.

Один з керівників компанії Fire Point зазначив, що темпи створення української балістичної ракети досить швидкі, оскільки навіть країни з великим досвідом та потужною ракетною програмою витрачали на це десятки років.

Нагадаємо, українська компанія «Акватехнік», яка працює над створенням важкого безекіпажного підводного апарата «Марічка», оприлюднила частину технічних параметрів нової зброї.