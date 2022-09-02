В Україні тестуватимуть нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації: коли і де саме

У 17 областях України від 7 вересня почнуть тестувати нову систему оповіщення населення про надзвичайні ситуації. Це тестування не потребує жодних дій з боку людей.

Повідомлення будуть надсилатися мобільними операторами за допомогою технології Cell Broadcast.

Про це повідомляє ДСНС України.

Спершу такі повідомлення надходитимуть лише на смартфони, випущені після 2019 року.

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Так, ДСНС надсилатиме лише тестові інформаційні повідомлення на мобільні телефони такого змісту: "ДСНС України. Тестування системи інформування населення. Докладніше: https://dsns.gov.ua/test".

Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу, навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено.

Так, від 7 вересня тестування стартує у таких областях:

Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській та у Києві.

Повідомлення, що надходитимуть, не будуть пов’язані із виникненням реальної надзвичайної ситуації, тож не вимагають дій зі сторони громадян.

Нагадаємо, раніше у Держспецзв'язку пояснили, про що не слід говорити телефоном і якими месенджерами безпечніше користуватися.

Телемарафон | Спецвипуск ТСН 17:00 за 2 вересня 2022 року

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