В Україні треба запровадити 10-годинний робочий день: експерт пояснив, чим це допоможе

В Україні потрібно запровадити 10- годинний робочий день, щоб дві додаткові години люди працювали на обороноздатність держави.

Про це повідомив в ефірі "КИЇВ24" капітан ЗСУ, експерт з енергетичних питань Андрій Гнатуш.

"Українцям потрібно максимально мобілізуватися. Хто забув, той може в темряві посидіти й подивитися на чорні вулиці за вікном. Максимально долучатися до підняття обороноздатності країни", - сказав він.

Гнатуш вважає доцільним запровадити 10-годинний робочий день замість 8 годин праці.

"Я б на місці держави розглянув варіант переведення з 8-годинного робочого дня на 10-годинний. Дві години працюємо на відновлення економіки країни, енергетичні потужності та ВПК. У військовослужбовців 60 годин на тиждень робочий, а якщо є бойове розпорядження, то 24/7", - додав він.

В Україні на тлі воєнного стану підприємства можуть переходити на подовжений робочий тиждень. Зокрема, їм дозволяється запроваджувати шестиденний робочий тиждень, а тривалість роботи підвищувати до 10 годин на день. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з питань праці.

Зазначається, що згідно з вимогами ст. 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15 березня 2022 року № 2136-IX, звичайну тривалість робочого часу в період дії воєнного стану можна збільшити до 60 годин на тиждень для працівників, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури. Паралельно людям також мають збільшити заробітну плату.

Для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо), яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу в період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Тобто, у роботодавця є право перейти з п'ятиденного на шестиденний робочий тиждень, а також змінювати графіки роботи своїх співробітників. Водночас тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.

Чи потрібен українцям 8-годинний робочий день – експерт Максим Пилипенко

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