В Україні треба знизити мобілізаційний вік до 21 року: комбриг Нацгвардії назвав причину

Необхідне зниження мобілізаційного віку до 21 року, щоб ми в армії отримали молодих вмотивованих воїнів.

Про це сказав командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський в ефірі авторського проєкту Романа Кравця "Дивись" в "Українській правді" .

"Чим більше зараз нашої молоді відчує що таке війна, то тим легше нам буде далі. Важкі часи народжують сильних людей", – наголосив він.

За словами полковника, не можна говорити, що всі ці молоді люди загинуть на фронті. "Немає тотальної смерті, ми ефективні. Дуже багато хлопців воюють і повертаються. В мене є солдати і сержанти, які вже три-чотири рази були поранені, але вони знову повертаються в стрій. Це показує, які в нас патріотичні люди, котрі хочуть воювати далі за державу, тому що в в них є довіра до командування, до держави, один до одного", – зазначив він.

За словами Оболєнського, 21-річні молоді люди зможуть працювати ефективніше: "Молодь зайде і відчує на собі негатив цієї війни, створить професійну армію і далі ми будемо знищувати противника набагато ефективніше".

Комбриг Нацгвардії зазначив, що випускався в 21 рік з військового інституту і розпочинав військову службу. За його словами, в цей період є більше усвідомлення ситуації, ніж в 18 років, бо більше розумієш життя, а особливо зараз, коли молодь на собі відчула обстріли ракетами і БПЛА.

Оболєнський розповів, що його синові зараз 11 років. "І якщо ця війна буде в межах 10 років, то він прийде у військо. Я це розумію. Тому моя задача – створити такі умови, щоб я не переживав, що мій син прийде сюди і про нього хтось не подбає. Моя мотивація кожного ранку вставати і робити цю державу і військо набагато кращою – це мої діти, це наш народ і Україна, бо я знаю, що мій син прийде у це військо і буде далі захищати Україну", – сказав він.

Командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" зазначив, що його син хоче іти служити в армію.

"Мене це з одного боку лякає, а з іншого – я розумію, що роблю правильні речі", – підкреслив Оболєнський.

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