В Україні - "тренд" на вживання мухоморів: на спір, заради відео в TikTok, для галюцинацій та "лікування" (фото)

Люди збирають, готують та вживають отруйні гриби.
В Україні "тренд" на вживання мухоморів. Люди свідомо їдять їх з метою "лікування", розслаблення та отримання галюциногенного ефекту. Підлітки вживають отруйні гриби на спір або навіть заради відео в TikTok.
Минулого тижня отруєння мухоморами зафіксували у 43-річного чоловіка в Рівненській області, повідомили в місцевій лікарні.
У грибний сезон через отруєння грибами гинуть або потрапляють до медичних закладів сотні людей. Лікарі кажуть - це закономірне явище, однак шоковані отруєннями саме мухомором.
"Традиція вживання червоних мухоморів добре відома у народів північно-східного та західного Сибіру. На наших землях за давніх часів мухомор використовували тільки для знищення мух, клопів та інших комах. Звідси і пішла назва "мухомор".
У ХХІ столітті люди вдаються до альтернативних методів лікування серйозних захворювань, вживаючи мухомори в сирому вигляді. Людина свідомо їсть отруйний гриб з метою лікування - це просто казуїстика якась", - зазначили в лікарні, де отруївся чоловік.
Що буде, якщо з'їсти мухомор
Лікарі застерігають: отруйні речовини, що містяться в мухоморі – мускарин, мікоатропін вражають печінку, нирки, центральну нервову систему, викликаючи ряд серйозних симптомів, а у важких випадках незворотні процеси в організмі.
Летальні наслідки трапляються у 2-3% випадків, настають через 6-12 годин при великих кількостях з’їденого гриба.
Деякі види мухомора призводять до отруєння, симптоми якого проявляються надто пізно, коли людині вже майже неможливо допомогти.
Нагадаємо, у Хмельницькому 32-річний чоловік отруївся мухоморами, які сам зібрав та приготував. Вже через годину після такої вечері йому стало погано. Єдине, що він встиг - викликати медиків. Потерпілого госпіталізували у тяжкому стані із сплутаною свідомістю та галюцинаціями.
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