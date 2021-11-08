В Україні тріщатимуть 12-градусні морози вже цього тижня - оновлений прогноз Укргідрометцентру

Такі "мінуси" триматимуться декілька ночей.
Погода цього тижня буде арктично холодною - особливо вночі. Так, 11 листопада синоптики прогнозують в Карпатах та східних областях до 12° морозу.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, вже у середу, 10 листопада, морози стануть сильнішими. Температура вночі становитиме3-8° морозу (в Карпатах, 11 листопада і у східних областях до 12° морозу), у південних областях та на Закарпатті 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла, 11 листопада на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини 7-12° тепла.
Проте триматимуться сильні морози недовго - вже 12 листопада температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 3° морозу (у східних областях 12 листопада до 5° морозу), вдень становитиме 4-9° тепла, у західних та південних областях до 12°.
У Києві 9 листопада вночі ще буде 2-4° тепла, а вже у середу, 10 листопада, очікується 3-5° морозу. 12 листопада у столиці стане трохи тепліше - 0-2° тепла вночі та 6-8° вдень.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
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