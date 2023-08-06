В України триває дорозвідка повітряного простору - моніторингові канали

Моніторингові канали повідомляють, що ворожа атака, здається, закінчилася. Триває дорозвідка повітряного простору. Дочекайтеся відбоїв повітряної тривоги.

Офіційного повідомлення про це наразі немає.

У низці областей пролунали відбої повітряної тривоги. Дочекайтеся відбою саме у вашій області. Не нехтуйте особистою безпекою.

Нагадаємо, що на Запоріжжі було чути вибухи.

Додамо, що у Хмельницькій області працювало ППО.

Зауважимо, що раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку для західних регіонів.