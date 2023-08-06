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В України триває дорозвідка повітряного простору - моніторингові канали

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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310
Час на прочитання
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В України триває дорозвідка повітряного простору - моніторингові канали

Дочекайтеся відбою повітряної тривоги

Тривожна ніч для українців завершується.

Моніторингові канали повідомляють, що ворожа атака, здається, закінчилася. Триває дорозвідка повітряного простору. Дочекайтеся відбоїв повітряної тривоги.

Офіційного повідомлення про це наразі немає. 

У низці областей пролунали відбої повітряної тривоги. Дочекайтеся відбою саме у вашій області. Не нехтуйте особистою безпекою.

Нагадаємо, що на Запоріжжі було чути вибухи

Додамо, що у Хмельницькій області працювало ППО

Зауважимо, що раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку для західних регіонів

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