В України триває дорозвідка повітряного простору - моніторингові канали

Тривожна ніч для українців завершується.
Моніторингові канали повідомляють, що ворожа атака, здається, закінчилася. Триває дорозвідка повітряного простору. Дочекайтеся відбоїв повітряної тривоги.
Офіційного повідомлення про це наразі немає.
У низці областей пролунали відбої повітряної тривоги. Дочекайтеся відбою саме у вашій області. Не нехтуйте особистою безпекою.
Нагадаємо, що на Запоріжжі було чути вибухи.
Додамо, що у Хмельницькій області працювало ППО.
Зауважимо, що раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку для західних регіонів.
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