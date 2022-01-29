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В Україні тривають кібертаки: хакери маскують “вірус” під судові запити

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В Україні тривають кібертаки: хакери маскують “вірус” під судові запити

Pexels

Шкідливе програмне забезпечення зловмисники розсилають зі справжніх поштових серверів судової влади.

Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксовано факт масового розповсюдження електронних поштових повідомлень, при розпакуванні яких завантажується шкідливе програмне забезпечення (вірус).

Про це повідомили в суботу, 29 січня, на сторінці Центру стратегічних комунікацій та безпеки.

У повідомленні уточнили, що таку розсилку фіксують від учорашнього дня. Шкідливе програмне забезпечення маскується під судові запити. 

© Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

“У разі завантаження, розпакування і запуску вмісту архіву на комп’ютер жертви буде встановлено легітимну програму Remote Utilities, що надасть прихований віддалений доступ до пристрою третім особам”, - застерігають працівники сфери кіберзахисту.

За даними експертів центру, проблему ускладнює те, що розсилання відбувається зі справжніх поштових серверів судової влади. Таким чином, листи проходять спам-фільтри та викликають значно більше довіри.

"Можливо, скомпрометовано лише окремі адреси судів, хоча не слід виключати, що може бути скомпрометовано весь поштовий сервер", – сказано у повідомленні.

Розсилку вірусів називають продовженням масованих кібератак, що відбулися 13-14 січня цього року.

Нагадаємо, кібератака на сім десятків українських урядових сайтів у ніч проти п'ятниці, 14 січня, відбулася через злам інфраструктури комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування вебресурсів.

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