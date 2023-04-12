В Україні трохи потеплішає: прогноз погоди на Чистий четвер,13 квітня

У Карпатах - близько нуля градусів.

У Чистий четвер, 13 квітня, в частині України утримається дощова погода. Місцями буде туман. Температура повітря трохи підвищиться.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики прогнозують, що в регіонах буде хмарно з проясненнями. В Україні, крім західних областей, буде невеликий дощ. На заході вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

У більшості регіонів вночі прогнозують +5-10°, але на заході показники будуть трохи меншими - 1-6° тепла. У Карпатах буде лише близько 0°. Вдень повітря прогріється до +10-15°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В області 13 квітня буде хмарно з проясненнями. Дощитиме. Швидкість північно-східного вітру - 5-10 м/с.

Вночі в області прогнозують 5-10° тепла, а вдень - 10-15°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 7-9° тепла, а вдень +11-13°.

Прогноз погоди на квітень

Синоптики "Укргідрометцентру" інформували, що квітень в Україні буде теплим. Середня місячна температура повітря прогнозується від 9° до 13° тепла, що на 1-1,5 градуса вище за норму.

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