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Правоохоронці влаштували масовані обшуки на митницях України: деталі від ЗМІ
Українські митниці перевіряють через ризики втрати контролю над каналами безпеки держави.
Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора, Національна поліція та Бюро економічної безпеки 8 липня провели масштабні обшуки на митницях трьох українських областей — Одеської, Волинської та Чернівецької.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Як стало відомо, силовики діють у рамках спецоперації, спрямованої на виявлення та нейтралізацію потенційних загроз національній безпеці.
За словами джерел, перевірки пов’язані з підозрами у впливі іноземних спецслужб на працівників митниці, а також з протидією контрабанді зброї, наркотиків та іншої забороненої продукції.
Офіційних коментарів від СБУ та інших задіяних відомств поки що не надходило.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала двох громадян Китаю, підозрюваних у шпигунстві на користь іноземної держави. Вони намагалися отримати секретні відомості щодо виробництва українських крилатих ракет «Нептун».
Як встановило слідство, один зі зловмисників — 24-річний колишній студент київського технічного університету, якого відрахували у 2023 році через академічну неуспішність. Попри це, він залишився в Україні й виконував розвідувальні завдання.
Другим учасником схеми виявився його батько, який мешкає у КНР, але регулярно приїздив до України, аби особисто координувати діяльність сина та забезпечувати передачу зібраної інформації.
Наразі їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.