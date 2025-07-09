Правоохоронці влаштували масовані обшуки на митницях України: деталі від ЗМІ

СБУ / © twitter/СБУ

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Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора, Національна поліція та Бюро економічної безпеки 8 липня провели масштабні обшуки на митницях трьох українських областей — Одеської, Волинської та Чернівецької.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Як стало відомо, силовики діють у рамках спецоперації, спрямованої на виявлення та нейтралізацію потенційних загроз національній безпеці.

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Перевірки на митницях / © РБК-Україна

За словами джерел, перевірки пов’язані з підозрами у впливі іноземних спецслужб на працівників митниці, а також з протидією контрабанді зброї, наркотиків та іншої забороненої продукції.

Перевірки на митницях / © РБК-Україна

Офіційних коментарів від СБУ та інших задіяних відомств поки що не надходило.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала двох громадян Китаю, підозрюваних у шпигунстві на користь іноземної держави. Вони намагалися отримати секретні відомості щодо виробництва українських крилатих ракет «Нептун».

Як встановило слідство, один зі зловмисників — 24-річний колишній студент київського технічного університету, якого відрахували у 2023 році через академічну неуспішність. Попри це, він залишився в Україні й виконував розвідувальні завдання.

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Другим учасником схеми виявився його батько, який мешкає у КНР, але регулярно приїздив до України, аби особисто координувати діяльність сина та забезпечувати передачу зібраної інформації.

Наразі їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.