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В Україні триває другий день протестів через закон про НАБУ і САП — люди йдуть на мітинги (фото)
Другий день поспіль люди збираються на мітинги в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві та інших містах України.
У багатьох містах України другий день поспіль тривають акції протесту через законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП.
Про це свідчать фото і відео, зокрема «Суспільного», Новини Віледжа-Київ та місцевих пабліків.
Акції анонсували щонайменше у 17 містах України.
Станом на 19:00 23 липня мітингарі зібралися на вулицях Дніпра, Чернівців, Миколаєва, Харкова. У Києві акцію біля театру імені Івана Франка анонсували на 20:00.
Протестувальники також збираються і у Львові.
Гасла харків’ян незмінні, зокрема, «Руки геть від НАБУ!».
Містяни і сьогодні, 23 липня, зібралися на протест проти законопроєкту щодо НАБУ та САП.
Акції проходять на центральних площах українських міст.
Учасники протестів скандують «Руки геть від НАБУ», «Русня вбиває, а власна влада добиває», «Ні — корупції, Так — демократії».
Нагадаємо, вчора, 22 липня, українці масово вийшли на протести через законопроєкт щодо НАБУ і САП. Люди виступили проти скандального закону 12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ і САП, та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.
Сьогодні, 23 липня, український президент на тлі протестів громадян анонсував новий закон про НАБУ і САП. Він запевнив, що у новому законопроєкті будуть всі норми для незалежності антикорупційних інституцій.
Раніше вже йшлося про те, що вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ українці вийшли на вулиці з вимгою ветувати закон, який обмежує повноваження НАБУ і САП. Мітинги відбулися в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та інших містах країни.
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