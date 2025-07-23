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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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507
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2 хв

В Україні триває другий день протестів через закон про НАБУ і САП — люди йдуть на мітинги (фото)

Другий день поспіль люди збираються на мітинги в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві та інших містах України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В Україні триває другий день протестів через закон про НАБУ і САП — люди йдуть на мітинги (фото)

Другий день поспіль тривають акції протесту Фото: Суспільне Дніпро / © Суспільне

У багатьох містах України другий день поспіль тривають акції протесту через законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП.

Про це свідчать фото і відео, зокрема «Суспільного», Новини Віледжа-Київ та місцевих пабліків.

Акції анонсували щонайменше у 17 містах України.

Мітинги в Україні Фото: Суспільне Миколаїв / © Суспільне

Мітинги в Україні Фото: Суспільне Миколаїв / © Суспільне

Станом на 19:00 23 липня мітингарі зібралися на вулицях Дніпра, Чернівців, Миколаєва, Харкова. У Києві акцію біля театру імені Івана Франка анонсували на 20:00.

Мітинги в Україні Фото: Суспільне Миколаїв / © Суспільне

Мітинги в Україні Фото: Суспільне Миколаїв / © Суспільне

Протестувальники також збираються і у Львові.

Гасла харків’ян незмінні, зокрема, «Руки геть від НАБУ!».

Мітинги у Харкові Фото: скрин відео Віледж

Мітинги у Харкові Фото: скрин відео Віледж

Містяни і сьогодні, 23 липня, зібралися на протест проти законопроєкту щодо НАБУ та САП.

Мітинги у Дніпрі 23 липня Фото: Суспільне Дніпро

Мітинги у Дніпрі 23 липня Фото: Суспільне Дніпро

Акції проходять на центральних площах українських міст.

Фото: Суспільне Чернівці / © Суспільне

Фото: Суспільне Чернівці / © Суспільне

Учасники протестів скандують «Руки геть від НАБУ», «Русня вбиває, а власна влада добиває», «Ні — корупції, Так — демократії».

Фото: Суспільне Дніпро / © Суспільне

Фото: Суспільне Дніпро / © Суспільне

Нагадаємо, вчора, 22 липня, українці масово вийшли на протести через законопроєкт щодо НАБУ і САП. Люди виступили проти скандального закону 12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ і САП, та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.

Сьогодні, 23 липня, український президент на тлі протестів громадян анонсував новий закон про НАБУ і САП. Він запевнив, що у новому законопроєкті будуть всі норми для незалежності антикорупційних інституцій.

Раніше вже йшлося про те, що вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ українці вийшли на вулиці з вимгою ветувати закон, який обмежує повноваження НАБУ і САП. Мітинги відбулися в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та інших містах країни.

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