В Україні ця зима буде одна з найважчих, світла не буде по 20 годин - деталі

Через пошкодження ТЕС і навантаження на енергосистему, є вірогідність, що будуть масштабні відключення.

Київ / © Associated Press

В Україні через атаки Росії на електростанції люди залишаються без електроенергії до 15–20 годин.

Про це заявив міністр енергетики України Максим Тимченко у соцмережі Bloomberg.

«Ще один день, ще одна атака Росії на нашу енергетичну інфраструктуру — на цей раз на кілька теплових електростанцій ДТЕК — що посилює навантаження на систему по мірі падіння температури нижче нуля. В деяких регіонах люди вже живуть без електроенергії до 15–20 годин. Росію необхідно зупинити. Дякую за привернення уваги всього світу до критичної енергетичної ситуації в Україні цієї зими і наш настійний заклик до міжнародної підтримки щодо: 1. протиповітряної оборони; 2. заміни обладнання; 3. фінансування відновлення», — сказав міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через масовані обстріли та критичну ситуацію в енергосистемі в Україні вводяться розширені графіки відключень світла.

