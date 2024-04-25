В Україні у 20 разів зросла захворюваність на небезпечний кашлюк: чи варто панікувати

Проти кашлюка потрібно зробити чотири щеплення у дитячому віці.

В Україні реєструють підвищену захворюваність на небезпечну хворобу серед дітей - кашлюк. У першому кварталі цього року зафіксовано 587 випадків. Порівняно з 2023-м захворюваність зросла у 20 разів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомили у сюжеті ТСН.

"Зараз реєструємо підвищену захворюваність на кашлюк серед дітей. У першому кварталі 2024-го зафіксовано 587 випадків кашлюка. Якщо подивитися на перший квартал 2023-го, то таких випадків було 17", - наголосив Ляшко.

Міністр охорони здоров’я нагадав, що проти кашлюка потрібно зробити чотири щеплення у дитячому віці. Саме тому Ляшко закликає батьків перевірити календар щеплень. Зазначається, що на кашлюк хворіють невакциновані діти. Натомість на загальний рівень імунізації впливають війна та постійна міграція.

Часто батьки плутають кашлюк із застудою. Однак для кашлюка характерний сильний спазматичний кашель зі свистом, який триває понад 2 тижні. Кашлюк - дуже виснажлива хвороба, особливо серед малюків. У них захворювання може викликати тимчасову зупинку дихання. Легше переносять недугу старші діти та дорослі.

Міністр охорони здоров'я повідомив, що наразі в Україні найкраща ситуація щодо охоплення вакцинацією проти кору, краснухи та паротиту. Вдалося досягнути показника щеплення до 92%. Також під час війни вдалося побороти спалах вакцинокерованого поліомієліту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Заразна хвороба! Діти нею почали хворіти в 20 разів частіше!

Нагадаємо, спалахи кашлюку в Україні відбуваються кожні 3-4 роки. Чи буде епідемія та як вберегтися від небезпечної хвороби - у матеріалі ТСН.ua.

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