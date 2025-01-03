В Україні у низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

У п'ятницю, ввечері, 3 січня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Це вже шоста тривога за день у столиці. Є загроза ударних БпЛА.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

"м.Бровари, м.Київ! Увага! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з північного сходу", – повідомили у повітряних Силах ЗС України.

За інформацією DeepState тривога оголошена ще у Черкаській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Київській областях та у а.р. Крим.

Повітряна тривога 3 січня, 23:13 / Фото: Deepstatemap

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