В Україні у перші вихідні квітня буде багато опадів: де чекати на дощі, а де - на сніг

В Україні у перші вихідні квітня буде багато опадів: де чекати на дощі, а де - на сніг

Вдень 2 та 3 квітня у південних, східних, вдень 2 квітня і у більшості центральних областей через рвучкий вітер оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Перші вихідні другого місяця весни, 2-3 квітня, будуть багатими на опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу у західних та північних областях очікуються помірні, місцями значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, температура вночі та вдень 5-10° тепла, на північному заході країни 0-5° тепла. На решті території хмарно з проясненнями, невеликі, місцями помірні дощі, вдень подекуди з грозами, у Приазов'ї та Криму без істотних опадів. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 14-19° тепла, на сході, південному сході країни до 23°. Вітер південний, на заході та півночі країни, північно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних, більшості центральних областей пориви 15-20 м/с.

У неділю, 3 квітня, у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях мокрий сніг (на Закарпатті з дощем), вночі в Карпатах місцями значний сніг, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (в Карпатах 0-5° морозу). На решті території дощ та мокрий сніг, у південних та центральних областях вдень місцями значні опади, температура вночі та вдень 3-8° тепла, на сході та південному сході країни вдень 8-13°.

У Києві 2 квітня також дощитиме. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 6-8° тепла. 3 квітня у столиці очікується мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, температура вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу.

Читайте також: