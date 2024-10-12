В Україні у семи областях оголошено І рівень небезпеки: що сталося

Гідрометцентр оголосив І рівень небезпеки в Україні через погіршення погоди.

У суботу 12 жовтня, в Україні було оголошено підвищений рівень небезпеки.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Синоптики попереджають, що в семи областях очікуються значні дощі. І рівень небезпеки введено в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Сьогодні в Україні буде переважно хмарно з проясненнями. У східних, а в другій половині дня і в західних областях прогнозується змінна хмарність. По всій країні, крім сходу та заходу, пройдуть помірні, а в більшості регіонів — значні дощі. У центральних і південних областях можливі грози. Вітер буде переважно південно-східний, а на правому березі — північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від +17° до +22°. У західних, північних, а також у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській і Одеській областях максимальна температура становитиме лише +11°...+16°, а в горах Карпат очікується +6°...+11°.

Погода в Україні на 12 довтня / Укргідрометцентр

На Київщині також буде хмарно з проясненнями, в другій половині дня пройде помірний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в області складе +11°...+16°, а в столиці — +12°...+14°.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що цьогорічна зима в Україні не буде суворою, хоча варто також готуватися до холодних періодів. В країні можуть проявлятися як теплі, так і холодні періоди.

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