В Україні у середу знову відключатимуть світло: графік по областях

В Україні діють графіки погодинних відключень світла замість аварійних

Сьогодні, 22 жовтня, з 16:00 в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ).

Про це передає «Укренерго».

«З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів — в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ)», — йдеться у повідомленні.

Обсяг застосування графіків — до трьох черг одночасно.

Також з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Дізнатись час і тривалість відключень за вашою адресою можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Так, наприклад, «Сумиобленерго» зазначили, що обмеження діятимуть в обсязі 2,5 черг.

Також у Мережі опублікували графіки відключень для Київщини.

Графік відключення світла у Києва

Зауважимо, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни знову масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.

Раніше експерт попередив, що кияни можуть зіткнутися з тимчасовими відключеннями світла.