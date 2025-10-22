- Дата публікації
В Україні у середу знову відключатимуть світло: графік по областях
Погодинні графіки в середу, 22 жовтня, застосовуватимуться з 16:00.
Сьогодні, 22 жовтня, з 16:00 в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ).
Про це передає «Укренерго».
«З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів — в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ)», — йдеться у повідомленні.
Обсяг застосування графіків — до трьох черг одночасно.
Також з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Дізнатись час і тривалість відключень за вашою адресою можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.
Так, наприклад, «Сумиобленерго» зазначили, що обмеження діятимуть в обсязі 2,5 черг.
Також у Мережі опублікували графіки відключень для Київщини.
Графік відключення світла у Києва
Зауважимо, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни знову масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.
Раніше експерт попередив, що кияни можуть зіткнутися з тимчасовими відключеннями світла.