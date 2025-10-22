ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1116
Час на прочитання
1 хв

В Україні у середу знову відключатимуть світло: графік по областях

Погодинні графіки в середу, 22 жовтня, застосовуватимуться з 16:00.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
В Україні діють графіки погодинних відключень світла замість аварійних

В Україні діють графіки погодинних відключень світла замість аварійних

Сьогодні, 22 жовтня, з 16:00 в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ).

Про це передає «Укренерго».

«З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів — в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ)», — йдеться у повідомленні.

Обсяг застосування графіків — до трьох черг одночасно.

Також з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Дізнатись час і тривалість відключень за вашою адресою можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Так, наприклад, «Сумиобленерго» зазначили, що обмеження діятимуть в обсязі 2,5 черг.

Також у Мережі опублікували графіки відключень для Київщини.

Графік відключення світла у Києва

Зауважимо, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни знову масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.

Раніше експерт попередив, що кияни можуть зіткнутися з тимчасовими відключеннями світла.

Дата публікації
Кількість переглядів
1116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie