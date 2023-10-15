В Україні у соцмережах відкрито продають "білі квитки" за 150 доларів (фото)

В Україні триває воєнний стан та мобілізація після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Це вже восьме подовження – до 18 листопада 2023 року. Деякі громадяни намагаються заробити на війні і пропонують у популярних соцмережах військовозобов'язаним чоловікам продаж "білих квитків", ціна питання – 100-150 доларів США.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, відповідні оголошення про продаж "білих квитків" почали з'являтися у, зокрема у Telegram та TikTok.

"Я через людей зробив собі білий квиток та виїхав за кордон, щоб ви могли зростати у безпеці, маючи живого батька!", - йдеться у рекламі про продаж фальшивого документу.

Реклама "білих квитків" у TikTok / Фото: РБК-Україна

Невідомі пропонують перейти за посиланням та знайти їхню групу у Telegram, де ще один лінк веде до детальної інструкції.

За словами зловмисників, за місяць вони можуть виготовити "білий квиток", завдяки якому чоловік нібито зможе перетнути кордон, або "спокійно пересуватись в межах країни".

Інструкція замовлення "білого квитка" / Фото: РБК-Україна

Інструкція замовлення "білого квитка" / Фото: РБК-Україна

Завдаток у 25% ділки просять сплатити у криптовалюті нібито для анонімності обох сторін.

Нагадаємо, адвокат прокоментував таємне вручення повісток і загрозу блокування банківських карток.

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