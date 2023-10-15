В Україні у соцмережах відкрито продають "білі квитки" за 150 доларів (фото)

Популярні соцмережі рясніють повідомленнями про продаж "білих квитків" військовозобов’язаним.
В Україні триває воєнний стан та мобілізація після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Це вже восьме подовження – до 18 листопада 2023 року. Деякі громадяни намагаються заробити на війні і пропонують у популярних соцмережах військовозобов'язаним чоловікам продаж "білих квитків", ціна питання – 100-150 доларів США.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Так, відповідні оголошення про продаж "білих квитків" почали з'являтися у, зокрема у Telegram та TikTok.
"Я через людей зробив собі білий квиток та виїхав за кордон, щоб ви могли зростати у безпеці, маючи живого батька!", - йдеться у рекламі про продаж фальшивого документу.
Невідомі пропонують перейти за посиланням та знайти їхню групу у Telegram, де ще один лінк веде до детальної інструкції.
За словами зловмисників, за місяць вони можуть виготовити "білий квиток", завдяки якому чоловік нібито зможе перетнути кордон, або "спокійно пересуватись в межах країни".
Завдаток у 25% ділки просять сплатити у криптовалюті нібито для анонімності обох сторін.
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