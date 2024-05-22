В Україні ухвалено перші рішення щодо мобілізації засуджених: куди їх відправлять служити

Хмельницький міськрайонний суд ухвалив перші рішення про умовно-дострокове звільнення двох засуджених для проходження військової служби за контрактом у Національній гвардії.

В Україні вже почали ухвалювати перші рішення стосовно мобілізації засуджених громадян. Так, двом чоловікам дозволили підписати контракт із Національною гвардією.

Про це повідомила пресслужба Хмельницького міськрайонного суду.

Зазначається, що 21 травня суд розпочав розгляд перших подань установ Державної пенітенціарної служби, що діють в області, про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби та встановлення адміністративного нагляду відносно них.

"Так, цього дня надійшло два подання з ДУ "Хмельницький слідчий ізолятор". Вони розглядалися у відкритому дистанційному судовому засіданні в режимі відео конференції. Обоє засуджених виявили бажання проходити військову службу за контрактом, що відповідає вимогам проходження військової служби за контрактом, визначеним ст. 21-5 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", - йдеться у повідомленні.

Добровольці - чоловіки молодого віку, 2000-го та 1981 років народження, були засуджені за крадіжки. У тексті ухвал йдеться також про те, що кожен із них придатний до військової служби за станом здоров’я, пройшов професійно-психологічний відбір, має достатній рівень фізичної підготовки для виконання покладених на них тепер обов’язків.

Клопотання суд задовольнив та зобов’язав ДУ "Хмельницький слідчий ізолятор" невідкладно, але не пізніше 24 годин після набрання ухвал законної сили, умовно-достроково звільнити чоловіків від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом. Також - передати чоловіків до підрозділів Національної гвардії України, доставивши до Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для укладення контракту та проходження військової служби.

Суд також постановив встановити над чоловіками адміністративний нагляд терміном на один рік, але не довше ніж до їх звільнення з військової служби.

"Такий нагляд будуть здійснювати командири військової частини, у яких ті проходитимуть військову службу за контрактом. Серед обмежень - заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира", - заявили в пресслужбі суду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє деяким категоріям ув'язнених мобілізуватися до Збройних сил України. Це рішення викликало багато запитань щодо можливих ризиків та ефективності такого кроку. Військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних безпілотних літальних апаратів Ігор Луценко висловив свою думку щодо ризиків мобілізації ув'язнених та того, наскільки ефективно це може спрацювати.

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