В Україні ухвалили закон, який скасовує заочну і вечірню форму навчання: деталі

Щоб вступити до ВНЗ абітурієнту треба буде скласти ЗНО або пройти вступні тести.

Верховна Рада України ухвалила закон, який регулює вступ до ВНЗ у наступному році. Згідно з ним, буде скасовано набір абітурієнтів на вечірню та заочну форму навчання.

Про це повідомив “Залізний нардеп”, пише “РБК-Україна”.

Як зазначається, законопроєкт підтримали 285 народних депутатів. Відповідно до документу, з наступного року в вищих навчальних закладах буде скасовано вечірню та заочну форму навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра та магістра. Водночас таку форму освіти не просто скасують, а замінять на більш сучасну.

Щоб вступити до ВНЗ абітурієнту треба буде скласти ЗНО або пройти вступні тести. Для зарахування треба скласти іспит з української мови, математики, історії України та одного предмету на вибір.

Окремо зазначається, що здобувачі освіти, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти у 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 навчальних роках, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Для учнів, які завершують здобуття початкової середньої освіти у 2024 році, проводиться державна підсумкова атестація в режимі пілотування.

Нагадаємо, що в Україні хочуть кардинально реформувати вищу освіту.

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