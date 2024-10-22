В Україні унаслідок ворожих обстрілів постраждало майже дві тисячі закладів

Понад два з половиною роки повномасштабної війни Росія системно атакує та бомбардує не тільки цивільну інфраструктуру, а й заклади охорони здоров’я. Зокрема, українські лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові тощо. Станом на кінець жовтня 2024 року ворог пошкодив 1680 об’єктів медзакладів та зруйнував вщент ще 226.

Про це повідомляє МОЗ.

Найбільших втрат зазнали медзаклади у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. Наразі отримати повну інформацію щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях неможливо. Також росіяни пошкодили 226 автівок екстреної медичної допомоги, знищили 263 та захопили 125 автівок «екстренки».

Однак, попри війну, МОЗ України разом із партнерами продовжує працювати над відновленням медичної інфраструктури — щоб забезпечувати українців якісними та доступними медпослугами. Завдяки відбудові та реконструкції медзакладів, лікарі продовжують надавати медичні послуги, а пацієнти отримують безперешкодний доступ до необхідної медичної допомоги.

Наразі вже вдалося повністю відновити 547 об’єктів медзакладів та ще 350 — частково. Найбільше відновлено обʼєктів у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Йдеться про медзаклади на звільнених від окупації територіях, а також ті, що зазнали невеликих ушкоджень: вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо. Роботи з відбудови медзакладів триватимуть й надалі.

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На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВИЙ СКАНДАЛ З "ОХМАТДИТОМ": де гроші, які українці задонатили на відновлення дитячої лікарні?!

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