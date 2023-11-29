В Україні уряд хоче повернути на телебачення та в медіа російську мову - законопроєкт

Документ внесе суттєві зміни до деяких сфер суспільного життя на території України та погіршить функціонування української мови.

В Україні уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт №10288, який повинен захистити мову нацменшин та прискорити шлях до євроінтеграції нашої держави. Проте, окремі положення документа можуть значно погіршать функціонування української мови в деяких сферах.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Так, в соцмережах розгорівся новий скандал, пов’язаний з мовою. Користувачі публікують дописи про те, що законопроєкт, який безумовно захистить права національних меншин, однак внесе і суттєві зміни до деяких сфер суспільного життя на території України.

“Під приводом європейської інтеграції, уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт №10288, спрямований буцімто на захист національних меншин. Однак поряд із положеннями, що справді захищають права меншин, законопроєкт містить зміни до законів про мову, освіту, медіа, видавничу справу, які звужують застосування української мови та руйнують механізми її захисту. І, що найнебезпечніше, дозволяють після 5-річного перехідного періоду масштабну русифікацію телебачення, радіомовлення, аудіо- й відеореклами, книговидання та інших галузей”, - написала в соцмережі заступниця директора з наукової роботи у Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" Тетяна Шептицька.

Як відреагував Уповноважений із захисту мови

За його словами, якщо за законопроєкт в такому вигляді проголосують депутати, то будуть знівельовані норми щодо обов’язкової частки книг державною мовою для видавців та книгорозповсюджувачів. Також суттєво знизиться присутність державної мови на телебаченні та радіо через зміни до визначення українськомовної програми та поширення преференцій, передбачених для мов корінних народів, на всі без винятку мови національних меншин.

“Крім того, запропоноване відтермінування дії згаданих положень для російської мови на 5 років після скасування військового стану не є адекватним запобіжником від російщення”, - наголосив Тарас Кремінь.

Він також підкреслив, що в цьому законопроєкті суттєво послаблено гарантії прав представників національних меншин на навчання державною мовою в закладах освіти.

“Окремо слід вказати на недоцільність змін до законодавства про медіа, оскільки Україна в координації з ЄС прийняла прогресивний закон, який підтвердив виконання одного з головних критеріїв на шляху до членства в європейській родині. Закликаю Верховну Раду України доопрацювати внесений законопроєкт ще до розгляду в першому читанні, врахувати рішення Конституційного Суду України, позицію Уповноваженого із захисту державної мови, а також позитивний європейський досвід, зокрема балтійських країн”, - зазначив мовний омбудсмен.

Нагадаємо, що на тимчасово окуповані території продовжують прибувати російські вчителі.

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