В Україні успішно випробували потужний десятимісний бронеавтомобіль (фото)

В автівці встановлено спеціальний модуль, який дозволяє виявляти цілі на відстані понад п’ять кілометрів як вдень, так і вночі.

В Україні успішно провели випробування десятимісного спеціалізованого бронеавтомобіля "Новатор". Автівка має бойове дистанційне керування з модулем українського виробництва "Таврія-14,5".

Про це повідомили в пресслужбі компанії "Українська бронетехніка".

"БМ "Таврія-14,5" — бойова дистанційно-керована ненаселена турель, озброєна кулеметом калібру 14,5 мм (КПВТ) з боєкомплектом у 200 патронів. За допомогою новітньої та унікальної системи управління озброєнням, яка містить високоякісну систему стабілізації, забезпечує можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожих цілях в русі", — розповіли в компанії.

Крім того, модуль дозволяє виявляти цілі на відстані понад п’ять кілометрів як вдень, так і вночі. Рівень захисту в автівці має стандарти НАТО — STANAG 1. Броньовано також корпус і блоки системи управління озброєнням.

"Використання швидкісних маневрених броньованих автомобілів, оснащених дистанційно-керованими бойовими модулями, не тільки забезпечує додаткові можливості вести бій на відстані, але й зберігає життя військових", — зазначили фахівці.

Нагадаємо, що Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги.

Читайте також: