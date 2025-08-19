В Україні утричі зросла захворюваність на COVID-19

Коронавірус / © Pixabay

В Україні за останній тиждень зареєстрували 3540 випадків коронавірусу. Порівняно з попереднім тижнем кількість інфікованих зросла утричі. Минулого року щотижня фіксували до 15 тисяч випадків, що суттєво перевищує нинішній рівень.

Про це сказав заступник гендиректора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко, передає Укрінформ.

«За останній тиждень ми зареєстрували 3540 випадків захворювання на COVID-19. Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то зростання втричі, але якщо порівнювати з попереднім роком, то тоді за тиждень ми реєстрували понад 10 (тисяч — ред.), навіть до 15 тисяч випадків захворювання. Цього року ми поки маємо значно нижчі показники захворюваності на COVID-19», — сказав він.

Даниленко пояснив зростання захворюваності тим, що в українців знижується імунітет, як після щеплення, так і після перенесеного COVID-19. Додатковими факторами є подорожі, міграція, відсутність захисних заходів та нові варіанти коронавірусу.

Він заявив, що в Україні виявлено нові штами COVID-19: Stratus та два випадки Nimbus. Він зазначив, що вони відрізняються більшою швидкістю передавання, але не посилюють перебіг захворювання.

За словами Даниленка, нові штами COVID-19 не викликають важчого перебігу, проте для людей із хронічними хворобами або для вразливих груп населення все ж існує ризик ускладнень. У більшості пацієнтів спостерігаються лише симптоми, схожі на класичні прояви коронавірусу: нежить, біль у горлі, сиплість голосу.

Фахівець зазначив, що нові штами особливо легко передаються серед дітей і молодих людей. Часто це відбувається у прихованій або легкій формі, що значно пришвидшує загальне поширення вірусу.

Він закликав громадян за перших ознак захворювання залишатися вдома, не йти на роботу, не наражати оточення на небезпеку та обов’язково звертатися до медиків. Також, за його словами, варто й надалі дотримуватися простих правил безпеки: носити маску у людних місцях, мити руки, проводити дезінфекцію та вакцинуватися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що світом активно поширюється новий варіант COVID-19, який отримав назву «Німбус». Його вже зафіксували у понад 20 країн.