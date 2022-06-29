В Україні ув'язнили на 15 років зрадника за спробу захопити Запорізьку область разом з армією РФ

В Україні ув'язнили на 15 років зрадника за спробу захопити Запорізьку область разом з армією РФ

Чоловік добровільно вступив до лав "ДНР" і згодом з російськими військовими намагався захопити Запорізьку область.

В Україні засудили до 15 років вʼязниці із конфіскацією майна громадянина, який у складі російської армії намагався захопити Запорізьку область.

Про це у середу, 29 червня, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"На початку березня 2022 року громадянин України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно вступив до лав незаконного збройного формування, підконтрольного так званій "ДНР", де був призначений на посаду командира відділення. Надалі він у складі армії РФ здійснював наступ на Україну з метою захоплення територій Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок бойових зіткнень із підрозділами ЗСУ його взяли в полон. У подальшому судом обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою.

"За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури суд визнав винним чоловіка у державній зраді та участі у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 260 КК України). Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в Офісі генпрокурора.

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