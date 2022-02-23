В Україні в областях, які межують з РФ і Білоруссю, запровадили додаткові режимні обмеження: що зміниться

В Україні в областях, які межують з РФ і Білоруссю, запровадили додаткові режимні обмеження: що зміниться

Серед нових обмежень, зокрема, заборона на перебування у прикордонних районах у нічний час.

В Україні у прикордонних районах запроваджено додаткові режимні обмеження. Вони вводяться у районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

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У прикордонних районах України, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя вводяться додаткові тимчасові режимні обмеження.

Серед обмежень:

перебування у прикордонні у нічний час

вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування

рух транспорту (окрім військового, силових структур, агротехніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону.

Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польоти легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу й об’єктів Держприкордонслужби України, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.

У ДПСУ наголосили, що додаткові режимні обмеження вводяться наказами прикордонних загонів та можуть відрізнятися у різних районах та областях. У зв’язку з цим, особам, які мають необхідність перебування, проведення певного роду робіт у прикордонних контрольованих районах, прикордонній смузі, рекомендують ознайомитися з чинними режимними обмеженнями на сайті Державної прикордонної служби України.

Як повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі рішення про запровадження воєнного стану в Україн немає. Проте, за його словами, Україна готова до всього.

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