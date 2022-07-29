В Україні в період воєнного стану банки зможуть збільшувати кредитну ставку

В Україні уряд схвалив зміни в положенні щодо програм цільового кредитування. В період воєнного стану банки тепер зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів.

В Україні банки в період воєнного стану можуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів. Таку ініціативу ухвали уряд на засідання 29 липня.

Про це на своїй сторінці написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Також читайте У Офісі генпрокурора розпочали кримінальне провадження щодо відео з катуванням українського військового

“Після підвищення облікової ставки з боку НБУ такі програми як "5-7-9", фінансового лізингу і державних портфельних гарантів загальмували. Про це говорить бізнес. Тому Уряд сьогодні внесе зміни, які дадуть змогу прибрати ті бар’єри, що з’явилися за цими програмами”, — зазначив Денис Шмигаль

Він також додав, що в період воєнного стану банки зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів. Акцент будуть робити і на інвестиційних кредитах.

“Основна мета змін — активізувати програми пільгового кредитування для бізнесу”, — додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що Путін готовий до переговорів, Москва вже репетирує велику угоду про мир.

Читайте також: