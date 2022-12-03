В Україні в разі блекауту зупинять планові операції та госпіталізації: деталі від МОЗ

В разі тривалої відсутності електроенергії в Україні проводитимуть лише ургентні (невідкладні) операції.

В Україні в разі тривалого відключення електроенергії будуть призупинені планові госпіталізації та операції в лікарнях, щоб не перевантажувати медустанови.

Про це заступниця очільника МОЗ Марія Карчевич повідомила в ефірі телемарафону.

Заступниця міністра розповіла, що на випадок блекауту в Україні готові два рівні медичних закладів, які забезпечені генераторами.

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"І ми бачимо навіть, коли були кілька днів суттєві перебої з енергоживленням, у нашій країні ні один заклад охорони здоров’я не припинив свою роботу", – зауважила Карчевич.

Вона додала, що свою роботу продовжують медичні установи, які мають угоду з Нацслужбою охорони здоров’я та фінансуються з держбюджету.

Так, до першого рівня медзакладів належать ті, які повинні працювати безперебійно, якщо буде немає виключно енергоживлення. До другого рівня – ті, які працюватимуть в разі відсутності ще й централізованого водопостачання та опалення. Зокрема, йдеться про ті установи, в яких встановлене автономне опалення.

"І перший, і другий рівень закладів забезпечені базово критичною потребою по генераторах, і так само потребою по супутникових станціях Starlink для того, щоб був можливий зв’язок і комунікації у таких екстрених ситуаціях", – розповіла заступниця очільника МОЗ.

Вона також повідомила, що в разі тривалого блекауту в Україні проводитимуть лише ургентні (невідкладні) операції.

"З нашої сторони надані рекомендації. І якщо буде тривале відключення світла, то планові госпіталізації, планові операції будуть призупинені, для того, щоб не перевантажувати заклади. Будуть прийматися тільки ургентні операції. Так само буде законсервована частина приміщень, які тимчасово не використовуються", – розповіла Карчевич.

Вона наголосила, що йдеться "про крайні випадки, про крайні ситуації".

"На сьогодні, як ви бачили, проблем не було. Навіть коли було відсутнє кілька днів енергопостачання, заклади працювали в штатному режимі", – додала заступниця міністра.

Медицина під час війни: блекаут та нові технології дистанціного лікування | Марія Карчевич

Нагадаємо, раніше сам голова МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що лікарні в Україні не зачинятимуться навіть в умовах блекауту. Однак медустановам необхідно буде скоротити кількість приміщень, що використовуються.

Зауважимо, за даними ДТЕК, Україні знадобляться тижні для для переходу енергосистеми на планові відключення електроенергії – це за умови відсутності нових пошкоджень внаслідок російських обстрілів.

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