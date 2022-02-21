В Україні в трьох "червоних" зонах стабілізується ситуація з COVID: де можуть послабити обмеження

Наразі в Україні 5 "червоних" регіонів.
В Україні станом на 21 лютого через ситуацію з коронавірусом п'ять областей перебувають у "червоній" зоні карантину, три з яких можуть послабити обмеження.
Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.
"Червона" зона наразі діє у Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях. Водночас дані МОЗ свідчать, що Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська області демонструють стабілізацію за рівнем госпіталізацій.
Окрім того, у Рівненській області покращується ситуація з коефіцієнтом випадків інфікування. Якщо тенденція зберігатиметься і протягом найближчих днів, то вони можуть вийти з "червоної" зони.
"Помаранчевими" станом на зараз є місто Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.
Львівська, Полтавська, Харківська та Чернівецька області перебувають у "жовтій" зоні.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 21 лютого зафіксовано 13 562 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 127 людей, 13 904 пацієнти одужали.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.