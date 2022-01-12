В Україні вчені спрогнозували початок нової хвилі коронавірусу та кількість хворих

З 12 по 18 січня в Україні добова кількість нових випадків коронавірусу сягатиме 7072.

В Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Кількість нових позитивних випробувань зросла майже на 40%.

Про це повідомили у пресслужбі Інституту проблем математичних машин та систем НАН України.

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Експерти підготували прогноз розвитку коронавірусу в нашій країні з 12 до 25 січня. За даними вчених, ми входимо до чергової хвилі COVID-19.

“Згідно даних про заразність штаму “омікрон” та епідемічних тенденцій низки країн світу, можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників. Відкриття шкіл після канікул та сезонність також можуть суттєво вплинути на динаміку епідемії”, — повідомили в Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

З 12 по 18 січня в Україні добова кількість нових випадків коронавірусу сягатиме 7072. За останні 3—5 днів збільшилася і частина молоді до 35 років, у яких фіксують вірус. Зокрема, вони частіше стали потрапляти до лікарень.

“Вакцини надають високий захист проти госпіталізації, рівень якого досі не зазнав можливого зниження на тлі поширення штаму "омікрон", як це можна очікувати з огляду на дані країн світу. Повні дані про вікову структуру хворих свідчать про високий рівень ефективності вакцин в усіх вікових категоріях”, — підкреслили науковці.

Нагадаємо, що люди, які перехворіли на "Омікрон", не потребують бустерного щеплення.

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