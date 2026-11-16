В Україні вдарять морози до -6 градусів: які області накриє похолодання

Дощі відступають, температура підвищиться / © pexels.com

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У понеділок, 16 листопада, в Україні переважатиме суха погода з мінливою хмарністю. У більшості областей опадів не очікується, а вдень температура повітря становитиме +3…+8 градусів.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

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За даними синоптиків, у більшості областей опадів не очікується. Винятком стане Закарпаття, де прогнозують невеликий дощ, а також Прикарпаття, де опади можливі вдень.

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Вітер буде південно-східним зі швидкістю 7–12 м/с. У Карпатах місцями очікуються пориви до 15–20 м/с.

У нічні години температура повітря коливалася від +2 °C до -3 °C. Найхолодніше було на сході та північному сході, де стовпчики термометрів можуть опуститися до -6 °C.

Найтепліші ночі — на Одещині та Закарпатті — від +2 °C до +7 °C.

У Києві, згідно з прогнозною картою, вночі очікується від 0 °C до +2 °C, а вдень — від +6 °C до +8 °C.

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Раніше синоптики повідомили, що зима 2026–2027 років в Україні очікується дещо теплішою за кліматичну норму (у середньому на 1–2 °C вище багаторічних значень), проте погода буде мінливою та контрастною. Водночас під час вторгнення арктичного повітря в окремих регіонах нічна температура може опуститися до −20 °C.

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