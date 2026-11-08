В Україні вдарять морози до -9°: прогноз погоди на 9 листопада по регіонах (мапа)

Погода на 9 листопада / © ТСН

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У понеділок, 9 листопада, в Україні переважатиме суха погода без опадів.

За прогнозом Українського гідрометцентру, вітер змінних напрямків становитиме 3-8 м/с.

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«Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в західних областях 4-9° морозу; вдень 3-8° тепла», — повідомили в Укргідрометцентрі.

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А ось в західних областях уночі температура місцями опуститься до 8-9 °С морозу. Водночас на півдні вдень повітря прогріється до +10°С. У більшості регіонів буде хмарно з проясненнями.

Погода в областях України 9 листопада

Мапа погоди на 9 листопада / © Укргідрометцентр

Київ та Київська область

У столиці вночі прогнозують +0…+2 °С, вдень повітря прогріється до +5…+7 °С. На Київщині нічна температура становитиме від -3 до +2 °С, денна — +3…+8 °С. Опадів не очікується.

Одеська область

На Одещині буде дещо тепліше, ніж у більшості регіонів, повідомили в Гідрометеорологічному центрі Чорного та Азовського морів. Водночас там очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі синоптики прогнозують +0…+3 °С, вдень — +5…+10 °С.

Вінницька область

Уночі температура коливатиметься близько нуля — від -2 до +1 °С. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +3…+8 °С. Істотних опадів не прогнозують.

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Запорізька область

Уночі температура повітря становитиме близько -3…0 °С, удень — +3…+8 °С. Погода буде сухою, з мінливою хмарністю.

Харківська область

У нічні години очікується від -3 до 0 °С. Удень повітря прогріється до +3…+8 °С. Опадів не передбачається, повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вночі та вранці місцями можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу з дощем, удень — без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +0…+5 °С, удень +2…+7 °С. У місті вночі очікується +1…+3°С, удень +5…+7 °С.

Дніпропетровська область

Уночі стовпчики термометрів опустяться приблизно до -3 °С, місцями температура буде близькою до нуля. Вдень прогнозують +3…+8 °С, без істотних опадів. За інформацією Гідрометеорологічного центру Дніпропетровської та Донецької областей, 9 листопада в регіоні буде хмарно.

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Вітер північний, 7-12 м/с.

Львівська область

На Львівщині ніч буде холодною: температура становитиме від -3 до -8 °С, повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології. Удень очікується +4…+9 °С. У Львові вночі прогнозують -5…-7 градусів, а вдень — +6…+8 °С. У нічні та ранкові години місцями можливий туман.

Івано-Франківська та Чернівецька області

У цих регіонах місцями температура вночі може опуститися до -9 °С. Удень повітря прогріється приблизно до +3…+7 °С. Опадів не прогнозують, місцями можливий туман.

Херсонська область. Уночі очікується від 0 до +3 °С, удень — +5…+10 °С. Переважатиме суха погода з проясненнями.

Де 9 листопада буде найхолодніше та найтепліше

Найбільші нічні морози прогнозують у західних областях України. У найхолодніших місцевостях температура може опуститися до -9 °С. Зокрема, похолодання очікується на Прикарпатті та Буковині.

Найтепліше вдень буде на півдні країни: на Одещині та Херсонщині повітря може прогрітися до +10 °С. У Криму прогнозують до +8 °С.

Загалом понеділок мине без дощів і снігу. Водночас через нічні заморозки та можливі ранкові тумани водіям варто бути уважними на дорогах.

Нагадаємо, днями в Україні вже бачили перший сніг і град, а синоптики Укргідрометцентру попередили про нічні морози до -6° та ожеледицю.

Також йшлося про те, що Північну та Центральну Європу попередили про перший потужний удар зими — новий атлантичний циклон.

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