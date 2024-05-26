В Україні вдруге за ранок оголошена масштабна повітряна тривога: яка небезпека

У ПС ЗСУ попередили про швидкісну ціль у небі над Україною.

У неділю, 26 травня, вдруге оголошена масштабна повітряна тривога по всій Україні.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Причина тривоги - повторний зліт винищувача Міг-31К.

О 10:28 у ЗСУ попередили про рух швидкісної цілі на Київ, найімовірніше, йдеться про ракету. Повітряний об'єкт постійно змінює рух напрямку. Станом на 10:31 прямує на Хмельниччину.

Згодом у Повітряних силах також попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Нагадаємо, годину тому через зліт винищувачів оголошувалася повітряна тривога по всій Україні. Тривала недовго.

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