ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
309
Час на прочитання
1 хв

В Україні вдруге за ніч оголошували масштабну тривогу: що сталося

У РФ знову злетіли бомбардувальники МіГ-31К.

Автор публікації
Ігор Бережанський
МіГ-31К

МіГ-31К / © Associated Press

В Україні вдруге за ніч оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт у РФ бомбардувальника Міг-31К, який є носієм ракети «Кинджал».

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — йдеться у повідомленні.

Попередній раз масштабну повітряну тривогу оголошували о 01:45 через зліт кількох бомбардувальників МіГ-31К

Раніше повідомлялося, що 28 березня на всій території України було оголошено повітряну тривогу через виліт винищувача МіГ-31К в Росії.

Ми раніше інформували, що Росія завдала одну з наймасовіших атак на територію України за весь час війни, застосувавши понад 900 безпілотників.

Дата публікації
Кількість переглядів
309
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie