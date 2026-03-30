В Україні вдруге за ніч оголошували масштабну тривогу: що сталося

МіГ-31К / © Associated Press

В Україні вдруге за ніч оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт у РФ бомбардувальника Міг-31К, який є носієм ракети «Кинджал».

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — йдеться у повідомленні.

Попередній раз масштабну повітряну тривогу оголошували о 01:45 через зліт кількох бомбардувальників МіГ-31К

Раніше повідомлялося, що 28 березня на всій території України було оголошено повітряну тривогу через виліт винищувача МіГ-31К в Росії.

Ми раніше інформували, що Росія завдала одну з наймасовіших атак на територію України за весь час війни, застосувавши понад 900 безпілотників.