В Україні ветерани можуть отримати безкоштовну реабілітацію після травм: як це зробити

Захисники України, які під час виконання бойових завдань отримали будь-яку травму опорно-рухового апарату, можуть безкоштовно пройти реабілітацію від держави. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.
До послуги входять: діагностика, надання допомоги та сам процес реабілітації. Про це повідомили в Національній службі здоров'я України.
Тобто, якщо у ветерана війни в Україні перелом чи травма суглобів, він може звернутися до одного з медичних закладів, які уклали з НСЗУ відповідний договір на пакет послуг. Щоб дізнатися адреси таких закладів, потрібно зателефонувати за номером контакт-центру 16-77.
Що потрібно зробити, щоб отримати безкоштовну реабілітацію
Спочатку ветеран повинен отримати направлення від сімейного лікаря, з яким у нього укладена декларація, або у лікаря, який лікує. На реабілітацію також можуть перевести з іншого медичного закладу чи підрозділу клініки.
Безкоштовними в цьому випадку є такі послуги:
- складання індивідуального плану лікування;
- первинне обстеження за міжнародними стандартами;
- лабораторні та інструментальні дослідження;
- повий процес реабілітації та моніторинг стану пацієнта, а також оцінювання та корегування реабілітації в залежності від прогресу;
- знеболення на всіх етапах лікування;
- консультації від вузькопрофільних лікарів;
- навчання рідних догляду за пацієнтом;
- психологічна допомога після травмування в бойових діях;
- цілодобовий догляд в стаціонарах та харчування.
Реабілітація може бути стаціонарною чи амбулаторною в залежності від плану, складенного лікарем з урахуванням всіх потреб пацієнта.