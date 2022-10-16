В Україні ветерани можуть отримати безкоштовну реабілітацію після травм: як це зробити

Захисники України, які під час виконання бойових завдань отримали будь-яку травму опорно-рухового апарату, можуть безкоштовно пройти реабілітацію від держави. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

До послуги входять: діагностика, надання допомоги та сам процес реабілітації. Про це повідомили в Національній службі здоров'я України.

Тобто, якщо у ветерана війни в Україні перелом чи травма суглобів, він може звернутися до одного з медичних закладів, які уклали з НСЗУ відповідний договір на пакет послуг. Щоб дізнатися адреси таких закладів, потрібно зателефонувати за номером контакт-центру 16-77.

Що потрібно зробити, щоб отримати безкоштовну реабілітацію

Спочатку ветеран повинен отримати направлення від сімейного лікаря, з яким у нього укладена декларація, або у лікаря, який лікує. На реабілітацію також можуть перевести з іншого медичного закладу чи підрозділу клініки.

Безкоштовними в цьому випадку є такі послуги:

складання індивідуального плану лікування;

первинне обстеження за міжнародними стандартами;

лабораторні та інструментальні дослідження;

повий процес реабілітації та моніторинг стану пацієнта, а також оцінювання та корегування реабілітації в залежності від прогресу;

знеболення на всіх етапах лікування;

консультації від вузькопрофільних лікарів;

навчання рідних догляду за пацієнтом;

психологічна допомога після травмування в бойових діях;

цілодобовий догляд в стаціонарах та харчування.

Реабілітація може бути стаціонарною чи амбулаторною в залежності від плану, складенного лікарем з урахуванням всіх потреб пацієнта.