В Україні від 1 березня зросли пенсії: кому і як перерахували виплати

Від 1 березня було підвищено і "військові" пенсії.
В Україні від 1 березня в результаті індексації в середньому пенсії зросли на 380 гривень. Підвищені соцвиплати вже отримали близько 10 мільйонів українських пенсіонерів.
Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.
Лазебна повідомила, що "цивільні" пенсії зросли в середньому майже на 360 гривень. Також в результаті додаткових пенсійних гарантій люди отримали:
- підвищення результатів індексації до мінімальної межі 100 грн – 1,03 млн одержувачів;
- щомісячну доплату в розмірі 135 грн пенсіонерам, пенсії яких не підпадають під індексацію – 0,66 млн одержувачів;
- проіндексовану щомісячну доплату пенсіонерам віком від 75 до 80 років – 0,86 млн одержувачів;
- проіндексовану щомісячну доплату пенсіонерам віком 80 років і старше – 1,35 млн одержувачів;
Крім того, доплату до мінімальної пенсійної виплати в розмірі 2100 грн отримало 1,05 млн одержувачів. Ще 1,33 млн українців доплатили 2 300 грн.
Також Марина Лазебна у результаті індексації "військових" пенсій виплати зросли в середньому на 787 гривень. За видами пенсій:
- за вислугу років підвищення отримали 368 333 одержувачі в середньому на 837 гривень;
- за інвалідністю підвищення отримали 39 235 одержувачів в середньому на 995 гривень;
- в разі втрати годувальника підвищення отримали 79 228 одержувачів в середньому на 451 гривень.
Також збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою.
Перерахунок пенсій проведено 4 125 ліквідаторам аварії на ЧАЕС, а середній розмір підвищення склав 790 гривень.
Середній розмір підвищення пенсій:
- особам з інвалідністю 1 групи склав 1163 гривні;
- особам з інвалідністю 2 групи склав 558 гривень;
- особам з інвалідністю 3 групи склав 879 гривень.
Нагадаємо, в "Укрпошті" розповіли, як отримати пенсії і грошові виплати, якщо змінили місцеперебування.
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