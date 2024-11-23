В Україні від 1 грудня діятимуть нові правила бронювання від мобілізації: що змінилося

Компанії, які до 22 листопада отримали статус критично важливих, зберігають його до 28 лютого 2025 року.

Від 1 грудня 2024 року оновлюються правила бронювання підприємствами чоловіків від мобілізації.

Про оновлення правил захисту від призову повідомили на урядовому порталі.

Компанії, які до 22 листопада отримали статус критично важливих, зберігають його до 28 лютого 2025 року. Статус можуть анулювати з певних причин.

Підприємства, які хочуть забронювати від мобілізації працівника, відтепер повинні платити йому заробітну плату у 20 тисяч грн.

Низка міністерств та обласних органів влади повинні встановити критерії, згідно з якими певна компанія отримає статус критичної важливої для економіки держави, регіону, громади, галузі.

Основні пункти про оновлені правила бронювання підприємств:

відстрочка від призову, встановлена Мінекономіки до набрання чинності постанови (до 22 листопада), діятиме до 28 лютого 2025 року;

відстрочки, призначені через "Дію" до 22 листопада, діють на той термін, на яких їх призначили, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року;

відстрочку можуть анулювати, якщо буде відповідне рішення Мінекономіки або іншого органу влади, який її призначав;

критично важливі підприємства, у яких цей статус закінчується до 30 листопада, зберігають його до 31 грудня 2024 року;

підприємства можуть отримати статус критично важливого, якщо у них немає заборгованостей з податків та ЄСВ;

органи влади повинні протягом 10 днів сформувати чіткий перелік критеріїв, за якими підприємство отримує статус критично важливого для економіки, населення, Сил оборони.

Раніше повідомлялося, що за результатами аудиторської перевірки відповідного статусу "критичності" позбавили 10% підприємств.

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