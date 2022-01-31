В Україні від 1 лютого розпочинається реєстрація на основну сесію ЗНО

В Україні від 1 лютого розпочинається реєстрація на основну сесію ЗНО

Загалом ЗНО відбуватиметься з 13-ти навчальних предметів.

Від вівторка, 1 лютого, в Україні розпочнеться реєстрація на основну сесію ЗНО-2022. Вона триватиме до 9 березня.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Так, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбуватиметься з 23 травня до 17 червня.

Кожен зареєстрований учасник має право за рахунок коштів державного бюджету пройти тести щонайбільше з 5-ти навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 13-ти навчальних предметів.

Нагадаємо:

В Україні від 5 до 22 січня тривала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке відбудеться в другій половині березня. Кожен, хто хоче перевірити свої знання, мав зареєструватися на сайті Регіонального центру оцінювання якості освіти.

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