В Україні від 1 вересня може здорожчати вартість пального: у ВР схвалив законопроєкт

Комітет схвалив до другого читання документ про підвищення акцизів на пальне.

В Україні від 1 вересня може здорожчати вартість пального. Комітет ВР схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, Комітет схвалив до другого читання документ про підвищення акцизів на пальне - №11256-2. Цей законопроєкт набуває чинності від 1 вересня.

“По факту залишили версію, яка була в Уряду до першого читання. Так повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (тільки з 2028-го не 277 євро, а 250 євро зупиняється)”, - наголосив Железняк.

Нагадаємо, що в разі здорожчання пального, особливо дизеля, можуть зрости ціни на всі товари й послуги, навіть на квитки залізниці.

Чи купуватимуть українці солодкі напої із підвищенням цін?

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