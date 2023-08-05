В Україні від 1 вересня скоротять виплати деякій категорії українців: хто під загрозою

В Україні від 1 вересня працюватимуть нові правила для переселенців. Зокрема, виплату скоротять тим переселенцям, які не будуть відповідати новим вимогам до майнового стану та витрат.

Про це повідомив у Telegram омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, витрати враховуватимуть починаючи з серпня 2023-го.

З вересня без допомоги залишаться ті переселенці, які:

придбали транспортний засіб (механізм), з року випуску якого минуло менше ніж п'ять років, крім певних винятків;

придбали на суму понад 100 тис. грн. земельну ділянку, квартиру, будинок чи інше нерухоме майно (крім житла, одержаного за рахунок державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти чи облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень;

придбали безготівково та/або готівково іноземну валюту (крім валюти, одержаної від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тис. грн.;

мають у власності житло, частину житла, розташованого на інших територіях, ніж на тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або окуповані, площею менше 13,65 м2 на одного члена сім'ї.

Також від 1 серпня переселенцям, які від 45 днів перебувають за кордоном без вагомих причин, скасують виплату. Вони перестануть вважатися внутрішньо переміщеною особою.

"Якщо людина... станом на 15 липня мінімум протягом 30 днів без серйозних підстав перебуває за кордоном і до моменту призначення допомоги на 1 серпня не повернулася до України, тобто вона понад 45 днів сукупно перебуває за кордоном, то тоді вона вибрала не внутрішнє, а зовнішнє переміщення. А допомога спрямовується на внутрішньо переміщених осіб", – пояснила в ефірі телемарафону заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак.

Також уряд планує підвищити мінімальний розмір допомоги безробітним.

Крім того, 2023 року багато українських пенсіонерів побачили значне зростання своїх пенсій після щорічного перерахунку.

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