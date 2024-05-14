В Україні від 18 травня може настати паливний колапс: директор мережі АЗС пояснив причину

За чотири дні за кордон перестануть пускати вантажівки з водіями, які не мають QR-коду з ТЦК.

В Україні від 18 травня може настати паливний колапс. Без пройдених комісій у ТЦК та ВЛК водіїв можуть не випустити за кордон за паливно-мастильними матеріалами.

Про це розповів директор мережі АЗС Дмитро Леушкін в ефірі "КИЇВ24".

"Від 18 числа за кордон перестануть пускати вантажівки з водіями, які не мають QR-коду. А такий код, як ви розумієте, це ТЦК та ВЛК. Якщо таке трапиться, то у нас буде паливна криза, отак, що вже на порозі. І це питання мене зараз турбує більше, ніж нові акцизи, які погодили. І це може бути пов'язано не тільки з паливно-мастильними матеріалами, але й з ліками, з усім-усім. Ви розумієте, що ми все імпортуємо. І якщо лише 5 відсотків вантажівок залишиться на рейсі. Це буде колапс", – сказав він.

На думку Леушкіна, прописати закон – це одне, а зробити його – це інше. "І це вирішувати має кожен водій, ТЦК, а потім ВЛК. А потім, може, бронь, але це неточно. Ви розумієте, що між цим може бути. Два тижні – це запас який на АЗС. Максимум на два тижні", – наголосив він.

Нагадаємо, закон про мобілізацію набуде чинності вже 18-го травня. Оновити дані необхідно протягом 60-ти днів, не чекаючи повістки для цього. Що потрібно знати та чого очікувати військовозобов'язаним – читайте у матеріалі ТСН.ua.

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