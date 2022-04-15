В Україні від мобілізації звільнили студентів і викладачів професійно-технічної освіти

В Україні від мобілізації звільнили студентів і викладачів професійно-технічної освіти

Причина такого рішення полягає в тому, що в умовах воєнного та післявоєнного періоду ринок праці відчуватиме потребу у фахівцях робітничих професій.

Верховна Рада України звільнила від призову під час мобілізації студентів та викладачів закладів професійно-технічної освіти.

Про це йдеться на сайті Міносвіти.

У МОН кажуть, що такі зміни передбачають нормальне проведення навчального процесу і практичної підготовки у закладах професійної освіти. Крім того, це сприятиме наповненню ринку праці кваліфікованими робітниками, зокрема будівельниками, електриками, машиністами, токарями, сантехніками тощо.

В умовах воєнного та післявоєнного періоду ринок праці гостро відчуватиме потребу у фахівцях робітничих професій.

"Брак кваліфікованих робітників може стати перешкодою у якнайшвидшій відбудові економіки та країни в цілому, тому безперервна підготовка робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти має надзвичайно важливе значення", — підкреслили в Міносвіти.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Проте в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" деякі категорії віськовозобов’язаних осіб призову на військову службу не підлягають.

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